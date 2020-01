Amazon açıkladı; işte 2016'nın en iyi dizileri

2016'nın bitimine yaklaştığımız şu günlerde, yılın en iyilerine dair bir açıklama da Amazon'dan geldi. Kendi prodüksiyon şirketini kuran ve internet üzerinden yayın film ve dizi servisi sunan ünlü internet alışveriş sitesi, platformdaki en iyi dizileri açıkladı.

Listenin ilk sırasında, Amazon Studios’un 2015 yılı başında pilot bölümü yayınladığı, Philip K. Dick'in ödüllü romanından uyarlanan ve Frank Spotniz (The X-Files) tarafından televizyona aktarılan 'The Man in the High Castle' adlı yapım yer aldı.

Dizi, müttefik devletlerin II. Dünya Savaşı’nı kaybettiği ve Birleşik Devletleri Japonya ile Almanya’nın yönettiği bir dünyada yaşam mücadelesi vermenin nasıl olabileceğini gözler önüne seriyor.

Amazon'a göre 2016'nın en iyi dizileri şöyle:

1- The Man in the High Castle

2- Transparent

3- Bosch

4- The Grand Tour

5- Mozart in the Jungle

6- Goliath

7- Red Oak

8- Hand of God

9- Dontown Abbey

10- Alpha House