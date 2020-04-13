Amazon, 75 bin kişiyi daha işe alacak

ABD'li e-ticaret firması Amazon, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle artan çevrim içi alışveriş talebini karşılayabilmek için 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini açıkladı.

Amazon'dan yapılan yeni açıklamada, şirketin, Covid-19 salgını sürecinde, geçen ay çalışanların ücretlerini artırmak için dünya çapında 350 milyon doların üzerinde yatırım yapma ve 100 bin kişiyi istihdam etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Ücret artışına yönelik yatırım yapmaya da devam edilerek, bu yatırımın 500 milyon doları aşmasının beklendiği kaydedilen açıklama şöyle:

"Talebin arttığını görmeye devam ediyoruz ve bu benzeri görülmemiş süreçte müşterilerimize hizmet etmeye yardımcı olmak için 75 bin kişilik istihdam yaratarak işe alımlara devam edeceğiz."