Amauri ikileme düştü



Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dunga, İtalyan pasaportu alması gündemde olan Juventus'un golcüsü Amauri'yi, milli takıma davet etme kararı aldı. Amauri'nin daveti kabul etmesi halinde, ilk maçına İtalya karşısında çıkacak olması, golcü futbolcunun vereceği kararı daha da ilginç hale getiriyor.





28 yaşındaki Amauri, kariyerinin hemen hemen tamamını İtalya'da geçirdi. Geçen yıl Palermo'da yıldızı parlayan Brezilyalı futbolcu, sezon başında Juventus'un yolunu tuttu. Yeni takımı adına 11 gol atarak, kendisine güvenenleri yanıltmayan Amauri, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Marcello Lippi'nin de dikkatini çekti.



Gönlünün Brezilya forması giymekten yana olduğunu söyleyen Amauri, forma şansı bulamaması halinde, İtalya için de seve seve oynayabileceğini belirtmişti.



İtalyan pasaportu almak için gün sayan başarılı futbolcu, bugüne dek hiç Brezilya Milli Takımı formasını giymediği için, gök-mavililerde görev yapabilecek. Bu durumu engellemek isteyen Brezilya Teknik Direktörü Dunga ise, ilk 11'de doğrudan forma giyme şartı koymaması halinde, Amauri'yi milli takıma davet edeceğini açıkladı.



Juventuslu golcünün milli davete ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Zira Dunga'nın, Amauri'yi bir kez milli yaptıktan sonra yedek kulübesine mahkum etme olasılığı bulunuyor.



Daveti kabul etmesi halinde, İtalya karşısındaki dostluk maçında ilk kez milli formayı giyecek olması, golcü futbolcunun vereceği kararı daha da ilginç hale getiriyor.

