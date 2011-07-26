-AMATÖR YAZARLARA "E-KİTAP" FIRSATI ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Idefix'in gelecek yıl hayata geçireceği ''Açık Kitap'' projesiyle Türkiye, bireysel yayıncılıkla tanışacak. Geçen yıl Nisan ayında Türkiye'yi e-kitap teknolojisiyle tanıştıran Idefix.com, amatör yazarlara e-kitaplarını üretebilecekleri araçlar ve yayınlayabilecekleri özgür bir platform sunuyor. Idefix Direktörü Bora Ekmekçi, ''Türkiye'nin E-kitap Platformu'' olarak isimlendirdikleri e-kitap projesinin çalışmalarına 2009 yılından itibaren başladıklarını hatırlattı. Projenin TTGV ve TÜBİTAK'ın da teşvikini aldığını belirten Ekmekçi, o süreçte bu kurumlara yaptıkları sunumlarda bireysel yayıncılık projesinin de bulunduğunu ifade etti. Bireysel yayıncılıkla ilgili hazırladıkları projeye ''Açık Kitap'' adını verdiklerini söyleyen Ekmekçi, ''Açık Kitap projesi ile yayınevlerine ulaşamayan, ulaşsa dahi kitabının basılması yayınevlerince riskli bulunan binlerce amatör yazara ürettikleri içeriği e-kitap formatında özgürce yayınlama şansı vermek istedik'' dedi. Bu projeyle yayıncılığa soyunmadıklarının altını çizen Ekmekçi, ''Biz bu projeyle amatör yazarlara e-kitaplarını üretebilecekleri araçlar ve yayınlayabilecekleri özgür bir platform sunuyoruz. İçeriğe kesinlikle müdahalemiz bulunmayacak'' diye konuştu. Amatör yazarların ''Açık Kitap'' ile kitaplarını oluşturabileceği bir platforma kavuşacağını vurgulayan Ekmekçi, yazarın kitabını tek başına üretip yayınlayabileceği gibi, mekandan bağımsız, birden fazla kişinin kolektif çalışması ile de üretebileceğini dile getirdi. Ekmekçi, şöyle devam etti: ''Örneğin bir kişi kitabı yazarken, bir diğer kişi düzeltimini yapacak, bir başka kişi de editörlüğünü üstlenecek gibi. Yani bu tür opsiyonlar tamamen amatör yazarların kitap üzerinde tanımlayacağı haklara göre şekillenecek. Oluşturulmuş bir e-kitap ise yine aynı platform üzerinden yayınlanacak. Amatör yazar kitabını ücretsiz de yayınlayabilir, belirli bir ücret de belirleyebilir. Eğer bir ücret belirleyecekse ve kolektif hazırlanmış bir eserse, hak sahiplerinin paylaşım modelini de yine aynı sistem üzerinden belirleyebilir.'' ''Biz kendimizi yayıncı olarak konumlandırmıyoruz, hiçbir zaman da o alana dahil olmayacağız'' şeklinde konuşan Ekmekçi, projenin hem amatör yazarlara hem de yayıncılara fayda sağlamak üzere şekillendirildiğini söyledi. -''PROJE AMATÖR YAZARLARI YAYINEVLERİNİN DİKKATİNE SUNACAK''- Yayınevlerinin asli görevinin yurtdışındaki çok satan listelerinden faydalanarak kitap basmak değil, yerli veya yabancı yeni yazar keşfetmek olduğuna işaret eden Ekmekçi, şunları kaydetti: ''Bunu başarılı bir şekilde yaptığınız zaman büyük bir yayıncı olursunuz. Ama yeni yazar keşfetmek de riskli bir iştir. Hem yeni gelen dosyaları inceleyecek ciddi bir editoryal kadro istihdam edeceksiniz, hem de bu kitabı basarak risk alacaksınız. 'Açık Kitap' projesi, bu platformda popüler olan, beğenilen, çok satan kitapların amatör yazarlarını yayınevlerinin dikkatine sunacak. Bu sayede yayınevlerinin beğendiği ve kitaplarını yayınladığı amatör yazarlar da 'Açık Kitap'tan İdefix'e terfi edecek. Hem üretim özgürleşecek, hem içerik artacak hem de yayınevlerinin yeni yazar keşfetmesinin önü açılacak. 'Açık Kitap' bence yayıncılık sektörü için çok önemli bir proje.'' Bireysel yayıncılığın dünyadaki durumuna ilişkin de bilgi veren Bora Ekmekçi, ''Yayıncılığın dijitalleşmesi ve de bilginin yayılmasının önündeki -kağıt, baskı, stok- engellerin ortadan kalkmasıyla birlikte, bir çok ülkede bu tür örnekleri görmeye başladık'' diye konuştu. Amazon'da 5 farklı amatör yazarın bu platformlar üzerinden yayınladıkları kitaplarından 100 bin ile 1 milyon adet arasında satış rakamlarına çok kısa sürelerde ulaştıklarını gösterdiğini anlatan Ekmekçi, ''Bu örnekler artık amatör yazarların da çok satabileceğini, hatta popüler yazarlardan da çok satabileceğini gösteriyor. Çünkü bilgiye erişim, dijital yayıncılık ile mekandan bağımsız hale geliyor'' değerlendirmesinde bulundu.