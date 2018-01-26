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Spor

Amatör maçtaki kavgalara bir yenisi eklendi

Ankara U19 Gençler Ligi maçından sonra tekme tokat kavga yaşandı Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı Ercan ATA - ANKARA / DHA Ostimspor'un 3-2 kazandığı karşılaşmanın bitiminde Tunç Altındağsporlu yön

26 Ocak 2018 17:37

Ankara U19 Gençler Ligi maçından sonra tekme tokat kavga yaşandı

Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Ostimspor\'un 3-2 kazandığı karşılaşmanın bitiminde Tunç Altındağsporlu yönetici, rakip takım antrenörüne tokat atınca saha karıştı.
Ankara 19 Mayıs Tesisleri içindeki sentetik çim sahada maç sonu hakemlerin soyunma odasına gitmelerinin ardından ligde küme mücadelesi veren Tunç Altındağspor yöneticisi İsmail Duyar, Ostimspor antrenörü Süleyman Mersin\'e tokat attı. Daha sonra ise iki takım oyuncuları tekme tokat kavga ettiler. Kavgada yaralanan 4 sporcu hastanede ayakta tedavi görerek taburcu oldu.
Amatör maçlarda güvenlik için bulunan emniyet güçlerinin bu maçta olmaması kavganın büyümesine neden olduğu belirtilirken, 24 Ocak Çarşamba günü oynanan bu karşılaşmayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever ise maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Amatör kameraya yansıyan kavga detayları
- Görüntüleri çeken kişinin kaygayı da bir spiker edasıyla anlatması

FOTOĞRAFLI

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