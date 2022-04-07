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Spor

Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı

Takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 sporcu ise olay yerine gelen ambulansta tedavi gördü

07 Nisan 2022 20:00

Karadeniz Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçının bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 sporcu ise olay yerine gelen ambulansta tedavi gördü.

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