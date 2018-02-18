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Spor

Amatör ligde maç sonrası olaylar çıktı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 19'unca hafta müsabakasında Kars 36 Spor ile Serhat Ardahanspor karşı karşıya geldi

18 Şubat 2018 23:38

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 19\'unca hafta müsabakasında Kars 36 Spor ile Serhat Ardahanspor karşı karşıya geldi. Üç kırmızı kart çıkan maç 0-0’lık skorla tamamlanırken karşılaşma sonrasında olaylar çıktı.
Kafkas Üniversitesi Abamüslim Güven Stadı\'nda Serhat Ardahanspor’u konuk eden Kars 36 Spor oyun üstünlüğünü elinde tutsa da gol bulamadı. Serhat Ardahan Spor\'da Yahya Bilgilioğlu ile Kubilay Yıldırım, Kars 36 Spor\'da da Emrah Turan kırmızı kart gördü.
Maç boyunca verdiği kararlarla taraftarların tepkisini üstüne çeken hakem Dursun Can yönetimindeki müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Karşılaşma oynandığı sırada bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı ancak polis müdahale etti.
Maçın bitmesiyle sahada futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kars 36 Spor taraftarlarının sahadan çıkartılmasıyla bazı taraftarlar Serhat Ardahanspor\'u taşıyan otobüse kar topu ile saldırdı. Polis ekipleri taraftarları sakinleştiremeyince biber gazı ve jopla müdahalede bulundu. Taraftarlar, polisin oluşturduğu güvenlik koridorunu aşma mücadelesi verirken, Serhat Ardahanspor’u taşıyan otobüs ve hakemler stadı arka yolu kullanarak terketti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sahadan ve taraftar detayları
-Futbolcular arasında saha içerisinde yaşanan tartışma
-Soyunma odasına giden futbolcular
-Sporcuların otobüsüne kartopu atan taraftarlar
-Polislerin müdahalesi
-Stat görüntüsü
-Kars 36 Spor Başkanı Muharrem Yıldız\'ın taraftarları uzaklaştırması

(FOTOĞRAFLI)

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