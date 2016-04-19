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Amatör küme maçında saha karıştı; polis taraftarları havaya ateş ederek dağıttı

Saha içinde yaşanan arbedede bazı futbolcular yaralandı

19 Nisan 2016 01:08

Mersin'in Erdemli ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig 5. Grup Erdemli Belediyespor, Akşehir Spor maçında olaylar çıktı. Polis sahaya inip havaya ateş açtı. Erdemli Belediyespor – Akşehirspor maçında sahaya girip rakip futbolcuları darbetmek isteyen taraftarlara polis müdahale ederken, olayların yatışması için havaya ateş açıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Doğaner’in haberine göre, Erdemli Şehir Stadı'nda oynanan ve küme düşmeme mücadelesi veren Erdemli Belediyespor, Akşehir Spor maçında normal süreyi 1-0 önde geçerken, maçın hakemi konfeti yağmuru sebebiyle karşılaşmayı 13 dakika uzattı. Uzatma dakikalarında atılan 2 gol sonrası Erdemli Belediyespor mücadeleyi 2-1 kaybedince de saha karıştı.

 

Seyirciler çileden çıktı

Ev sahibi ekipten bir futbolcuya gösterilen kırmızı kart ve uzatmalarda rakip takımın iki gol atmasına sinirlenen bir grup seyirci sahaya inmek istedi. Erdemli Belediyespor yöneticilerinin de seyircileri ısrarla yatıştırmaya çalışması fayda etmedi.

 

Polis havaya ateş açtı

İkinci golün ardından bir futbolcunun yaptığı hareketin ardından seyirciler sahaya girip rakip takımın oyuncularına yöneldi. Bunun üzerine polis sahaya inip havaya ateş açtı. Saha içinde yaşanan arbedede Akşehir Sporlu bazı futbolcular yaralandı.

 

Takım sahadan takviye ekiple çıktı

Hakem maçı 13 dakikalık süre tamamlanmadan bitirdi. Takviye ekibin gelmesiyle rakip takım sahadan çıkarıldı.

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