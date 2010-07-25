Amatör futbolcu kendisini internetten satışa çıkardı

T24 - Amatör ligden bir futbolcu kendini online satış sitesinde açık artırma ile satışa çıkardı, bir kulüp talip oldu ve transferi gerçekleşti



Bilgisayar ve internet kullanımının artmasıyla kullanıcı sayısının da giderek arttığı online ticarette açık artırmaya sunulan ürünlerin yanı sıra ''fikrini'' ve ''ruhunu'' satanlar gibi ilginç ilanlarla da karşılaşılıyor. Fakat kuşkusuz en ilginci internet üzerinden gerçekleşen futbolcu transferi...

Gittigidiyor.com Genel Müdürü Cenk Angın, şu anda gittigidiyor.com'a girildiğinde çok sayıda ana kategorinin yer aldığını, aynı tür ürünlerin bir arada bulunduğu listelemede şu anda 2 milyon civarında rakama ulaşıldığını, giyim ile elektronikte fotoğraf ve kameranın tüm satışlar içinde ciddi pay aldığını söyledi.



Satışa sunulan ürünlerin yüzde 60 civarındaki kısmının sıfır, geri kalanın ikinci el ürünlerden oluştuğuna işaret eden Angın, ''2009'da 2008'e göre yaklaşık yüzde 25 büyümüştük. Bu yılın ilk yarısında ticaret hacminde 2009 yılına kıyasla yüzde 50 büyüdük. Dolayısıyla geçen senenin büyüme hızını ikiye katladık'' diye konuştu.



2010 yılının ilk 6 ayında aylık ortalama işlem adedinin 280-300 bin civarında olduğunun altını çizen Angın, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 2009 yılı sonuna göre yüzde 24 arttığını ve 5 milyona ulaştığını, şu anda 5 milyon 100 bini geçtiklerini bildirdi.





''İlk yarıda 100 milyon ziyaret''



Gittigidiyor.com'a ilk yarıdaki toplam ziyaret sayısının 100 milyonu bulduğuna dikkati çeken Angın, kullanıcıların yüzde 53'ünün İstanbul, Ankara ve İzmir'den olduğunu, bunların aldığı payın yüzde 35, 10 ve 8 şeklinde sıralandığını, yüzde 62'sinin 18-30 yaş grubundan, yüzde 54'ünün üniversite mezunlarından oluştuğunu, kullanıcı demografisinde yüzde 75 ile erkeklerin ağırlıkta olduğunu, eğitim durumunda ise yüzde 60 civarında kullanıcının lisans ve lisansüstü mezunu kişilerden oluştuğunu belirtti.



Angın, gittigidiyor.com'da ''son dakika fırsatları'', ''1 TL'den başlayan ürünler'' gibi bölümler bulunduğunu, fırsat bölümünde piyasa fiyatlarıyla karşılaştırıldığında oldukça ciddi indirimli ürünler sunulduğunu kaydederek, ''Gittigidiyor.com'da dönem dönem ilginç ilanlarla da karşılaşıyoruz. Fikir satanlara bile rastladık. Herhangi bir konuda sorunuz varsa soruyu yazıyorsunuz, fikrini satan kişi de size çözüm olarak 3 tavsiyede bulunuyor. Birini beğenirseniz satın alıyorsunuz'' diye konuştu.





''Sıfır risk sistemi''



Sistemde ürün ve para dolaşımında güvenliği sağlayan ''sıfır risk sistemi'' bulunduğunu da anlatan Angın, sisteme ilişkin şunları kaydetti:



''Bir ürünü listelediğinizde herhangi bir alıcı ürünü almak istediğinde ödeme yapmaya davet ediliyor. Satıcı ürünü yolluyor, alıcı bakıyor, belli süre içinde ürüne onay veriyor. Onay verdiğinde ticaret tamamlanıyor. O zaman satıcıya diyoruz ki 'tamam işlem bitti, bu ürün bedeliniz' diyoruz. Alıcı onay vermezse, hala parası bizde beklerken, 'ürünü satıcıya geri kargolayın' diyoruz. Alıcı ürünü yolluyor, bu sefer satıcıdan onay bekliyoruz. Satıcı 'ürünü aldım' derse bizde bekleyen ürün bedeli alıcıya iade ediliyor. Aslında basit bir kurgu, ama alıcı ile satıcının güvenliği açısından etkili bir yöntem.''





Kendisini açık artırmaya çıkaran futbolcu



Gittigidiyor.com Pazarlama Yöneticisi Ozan Tatar da ilginç listelemeler ile sık sık karşılaştıklarını belirterek, ''Amatör ligden bir futbolcu kendisini açık artırma ile satışa çıkarmış ve özelliklerini listelemişti. Kendisine daha sonra başka bir kulüp talip oldu ve transferi gerçekleşti. Ruhunu satan bile oldu. Espri, ama sonuçta böyle bir şey yaptı, kavanozun içine koyup 'ruhumu satıyorum' diyen biri... Ayrıca bir ajansın kreatif direktörü, işten ayrılırken masasını açık artırmaya çıkardı. Aslında masasını açık artırmaya çıkarmıyor, pozisyona talip arıyorlardı. Masayla metafor yapmışlar, 'bu masaya sahip olmak kolay değildir' diye...'' şeklinde konuştu.



