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Dünya

Amatör astronotlar, bağış toplayarak uzaya çıkacaklar

Son 10 yılda topladıkları bağışlar ile bir düzüne roket yaptılar

06 Kasım 2017 15:43

Danimarkalı araştırmacılar uzaya çıkmak için çareyi bağış toplamakta buldu. Danimarka, uzaya çıkmak için kitle fonlandırma yöntemi ile para toplayan amatör astronotları konuşuyor. 

Rusya alt yörüngeye uzay aracı göndereli 55 yıl oldu. Ancak benzer bir başarı için yola çıkan amatör ekip bu başarıyı kendi imkanları ile hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyor. 

Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaşayan bir grup amatör astronot projelerini hayata geçirmek için kitle fonlandırma yöntemi ile para topluyor. 

Kendilerine 'Copenhagen Suborbitals' (CopSub) adını veren grup son 10 yılda topladıkları bağışlar ile bir düzüne roket yapmıştı. 

Ekibin yeni amacı ise CopSub Tycho uzay kapsülüne amatör bir astronot yerleştirerek amatör astronotu alt yörüngeye göndermek. Bu amaç için ekip bağış toplamaya Indiegogo’da devam ediyor.

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