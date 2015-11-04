Amasyalı anne: Hükümetimiz seçimden önce söz verdi, benim oğlumu evlendirsinler

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 1 Kasım seçimleri öncesinde Şanlıurfa’daki mitingde gençleri evlendireceklerine dair verdiği vaatler sonrasında Amasyalı bir anne, “Benim oğlumu evlendirsinler” diye istekte bulundu.

İHA'nın haberine göre, Amasya’da yaşayan 24 yaşındaki Uysal Aslan’ın Ağrı’dan 20 bin lira başlık parasıyla nişanladığı kadın düğün öncesinde ortadan kaybolunca aile zararlarının karşılanmasını ve oğullarının evlendirilmesini istedi.

Ağrı’da tanışıp nişanladığı ve F.T’yi alarak Amasya’ya dönen Uysal Aslan 7 Kasım’da yapılacak düğünleri öncesinde F.T’nin “Kuaföre gidiyorum” diyerek ortadan kaybolduğunu ve bunun üzerine polise başvurduğunu söyledi. Aslan, başlık parası, takılar, gelinlik ve elbiselere 40 bin lira harcadıklarını, odaya kurdukları mobilyalar ve düğün masraflarıyla birlikte zararlarının 60 bin lirayı bulduğunu belirtti. Oğullarının mürüvvetini görmeyi istediklerini anlatan anne Gülcihan Aslan da, ''Hükümetimiz seçimden önce söz verdi, benim oğlumu evlendirsinler başka canlar yanmasın'' dedi.