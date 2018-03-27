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Amasya'daki iş merkezi yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, 3 katlı iş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendi

27 Mart 2018 20:05

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da, 3 katlı iş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendi. Durumu ağır olan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 7 kişi de olay yerinde tedavi edildi.
Merkez Dere Kocacık Mahallesi’ndeki 3 katlı iş merkezinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören binadakiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları yangın merdiveniyle camlardan çıkardı. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişiden durumu ağır olan 3\'ü, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. 7 kişi ise sağlık görevlilerince olay yerinde tedavi edildi.
Yangın nedeniyle iş merkezi kullanılamaz hale gelirken, polis, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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