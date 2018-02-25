Amasya'da Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi (GÖRÜNTÜLÜ)

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)



TÜRKİYE Güreş Federasyonu\'nun Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile organize ettiği 350 sporcunun katıldığı Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bugün oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu önderliğinde Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Amasya Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bugün oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Şampiyonaya 32 ilden 350 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda 15-17 yaş grubunda mücadele eden güreşçilerden 45 kilogramda Eray Şimşek, 48 kilogramda Halil Gökdeniz, 51 kilogramda Burak Adem Uzun, 55 kilogramda Ferhat Kılıç, 60 kilogramda Hamza Alaca, 65 kilogramda Tolga Akyüz, 71 kilogramda Muhammed Çavuş, 80 kilogramda Süleyman Dur, 92 kilogramda Ömer Ağtaş ve 110 kilogramda Mustafa Tayyip Küçük birinci oldular. Türkiye Şampiyonu olan güreşçiler altın madalya ile ödüllendirildi. Kulüplerarası takım klasmanında ise Bursa Büyük Şehir Spor Kulübü birinci, Balıkesir Büyükşehir Spor Kulübü ikinci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Spor Kulübü üçüncü oldu. Müsabakaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ve güreş seveler izledi.

Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, güreşte gelecek vadeden çocukları bu tür şampiyonalarda tespit etme şanslarının olduğunu belirterek \"Çünkü Türkiye Şampiyonası burası Türkiye’nin en iyi çocukları burada, çünkü bunlar geleceğin olimpiyat ve Dünya şampiyonları olacak. İnşallah bu çocuklarımız ilerde Milli takımın bel kemiğini oluşturacaklar” dedi. Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonueski milli güreşçi Mahmut Demir, \"Bir işi yapıyorsanız, ibadet gibi yapacaksınız. Belki Allah’ın hoşgörüsünden namazın kazası vardır. Sporun kazası yoktur. Bir olimpiyatta şampiyonluğu kaybettiğinizde, ikinci olimpiyata gidemeyebilirsiniz. Onun için işi kazaya bırakmamak lazım\" şeklinde konuştu.

110 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Tayyip Küçük ise, çok çaışarak bu başarıyı elde ettiğini söyleyerek \"5-6 yıldır güreş yapıyorum. Emeklerimi inşallah bu yıl alacağım. İdolüm minderde Taha Akgül, yağlı güreşte Recep Kara onları örnek alarak çalışıyorum. İnşallah bu sene Dünya’da ve Avrupa’da gençlik olimpiyatlarında şampiyon olmayı hedefliyorum diye konuştu.

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