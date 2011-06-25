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AMASYA'DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ AMASYA (A.A)

25 Haziran 2011 18:20

-AMASYA'DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ AMASYA (A.A) - 25.06.2011 - Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.  Tokat'tan Amasya yönüne giden Cemil Verir'in (21) kullandığı 57 AH 606 plakalı otomobil, Aydınca Beldesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Fatma Küçük (51), Fadime Ak (40) ve Orhan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.  Sürücü Cemil Verir ve Hasan Ak (18) ise ağır yaralanarak Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Ak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Bu arada, Sivas 5. Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan Hüseyin Ak ile Hüseyin Küçük'ün yemin törenine katılan 2 ailenin fertlerinin Sinop'a gittikleri öğrenildi. 

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