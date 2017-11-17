Amasya’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi, öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Doğantepe Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum’dan Amasya\'ya gelen 28 yaşındaki İbrahim Öz yönetimindeki 19 EF 244 plakalı kamyonet karşı yönden gelen 38 yaşındaki Murat Işık yönetimindeki 35 AK 3865 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan 26 yaşındaki Nurcan Öz, öldü, sürücüler İbrahim Öz ve Murat Işık ile kamyonette bulunan 1 yaşındaki Kumsal Öz, 56 yaşındaki İkbal Öz ve Hüseyin Öz yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi\'ne bağlı Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Nurcan Öz\'ün cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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