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Amasya'da otomobil beton duvara çarparak durabildi: 3 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip beton duvara çarparak durabildi

10 Nisan 2018 23:55

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip beton duvara çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Amasya-Tokat Karayolu’nun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Talip Zırın (30) yönetimindeki 34 TS 3532 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak karşı şeride geçti. Ardından beton duvara çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Şemşi ve Hülya Zırın yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırılırken, yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin tazyikli su ile kaza yerini yıkaması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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