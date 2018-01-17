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Amasya'da müzikle geçen bir hayat

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da müzik evi işleten 62 yaşındaki Atilla Pazar, 40 yıldan bu yana sürdürdüğü mesleğini 33 yaşındaki oğlu Hakan Pazar’a bıraktı

17 Ocak 2018 13:19

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da müzik evi işleten 62 yaşındaki Atilla Pazar, 40 yıldan bu yana sürdürdüğü mesleğini 33 yaşındaki oğlu Hakan Pazar’a bıraktı. 20 yıldan bu yana müziğin içinde olan Hakan Pazar ise \"En büyük avantajım eskiden çalmak için müzik aletini kimse bulamazken, babamın sayesinden bütün müzik enstrümanları ile tanışabildim ve bu aletleri kullanabilme imkanını buldum\" dedi.
Amasya’da 1978 yılında başladığı 40 yıllık müzik hayatı boyunca 30’un üzerinde müzik enstrümanı çalan, müzik evi işleten, hem de müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Atilla Pazar, mesleğini oğlu Hakan Pazar\'a devretti. Evinin bir odasını da müzik aletleriyle donatan Atilla Pazar, oğlunun da kendisi gibi çizgide ilerlemesini istediğini ifade ederek, şöyle dedi:
\"40 yıldır müzik evi, hem de müzisyenlik yaparak bu yaşa kadar geldim. Artık yaşlandığımı hissedince 15 yıl önce oğlum yetişti. Ona bayağı emek verdim. Benden iyi olmasını istedim. Bütün müzik aletleriyle iç içe olmasını sağladım. Şu anda da kendisini başarılı görüyorum. Birçok müzik aleti çalabiliyor. En son olarak müzik enstrümanı olarak klarneti seçti. Bu yolda Amasya’da birçok etkinlik ve konserde arkadaşlarıyla görev alıyor. Ben bundan sonra da onun arkasında durarak, ona destek olacağım.\"
Hakan Pazar ise, küçük yaşta babasının müzik evine giderek orada merakla başladığı ve aşina olduğu müziğin kendisinde bağımlılık yaptığını anlatırken şöyle dedi:
\"Kendi grubumla çeşitli organizasyon ve konserlerle müzik piyasasında yer almaya çalışıyoruz. İlk müzik aleti olarak darbuka çaldım. Babam ritim kulağımın gelişmesi için darbuka ile başlamamı istedi. Daha sonra cümbüş, ud enstrümanları çalmaya devam ettim. Bütün müzik aletlerinin olması nedeniyle hepsinden çalmaya başladık. Klarnette karar kılarak kendimi bu yolda ilerletmek istiyorum. Gençlerimiz enstrüman alıp, \'2 hafta içerisinde öğrenemiyoruz\' diye bırakıyor. Tavsiyem; bu konuda ısrarcı olsunlar. Çünkü çok çalışmadan, emek vermeden hiçbir şey öğrenilemez.\"

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