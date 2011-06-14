-AMASYA'DA MHP'YE RET AMASYA (A.A) - 14.06.2011 - Amasya'da MHP'nin, oylarının Milliyetçi Muhafazakar Partisi'ne (MMP) kaydırıldığı yönündeki itirazı Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedildi. MHP Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, 12 Haziran Genel Seçiminde 1322 nolu sandıkta MHP'ye ait 30 oyun MMP'ye kaydırıldığı iddiasıyla Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunuldu. Merkez İlçe Seçim Kurulu MHP'nin itirazını reddetti. MHP Merkez İlçe Başkanı Erhan Demir, benzer bir sorunun Gümüşhacıköy ilçesinde de yaşandığını öne sürdü.