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Amasya'da din görevlileri ve imamlardan Mehmetçiğe destek

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Müftülük ve din görevlileri aralarında topladıkları 26 bin 125 lira parayı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na verilmek üzere Vali Osman Varol’a teslim etti

09 Mart 2018 20:22

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Müftülük ve din görevlileri aralarında topladıkları 26 bin 125 lira parayı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na verilmek üzere Vali Osman Varol’a teslim etti.
Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, müftülük ve din görevlilerinden oluşan 450 personelin katkı sağladığı 26 bin 125 lira parayı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na verilmek üzere Vali Osman Varol’a makamında teslim etti. Amasya Valisi Varol, “Maddi ve manevi olarak ellerinden gelen tüm desteğiyle ordumuz ve milletimizin daima yanında olan güzel yürekli din adamlarımıza ve İl Müftüsü Abdülkadir Kesvelioğlu\'na teşekkür ediyorum” dedi.

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