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Amasya'da DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu Ahmet Hamed, gözaltına alındı

11 Eylül 2018 14:41

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu Ahmet Hamed, gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, istibharat birimleri ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu Ahmet Hamed\'i takibe aldı. Ekipler, sabaha karşı düzenlenen operasyonla şüpheliyi kaldığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, örgüte ait dijital materyaller ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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