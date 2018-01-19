Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da Richter ölçeğine 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Amasya kent merkezi olarak saptadığı deprem, bugün saat 19.07\'de meydana geldi. Yerin 14.34 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü merkeze bağlı İlyas Köyü, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.