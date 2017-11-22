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Amasya’da 1.5 ton sahte içki ele geçirildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da jandarma ekipleri gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 1

22 Kasım 2017 13:52

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da jandarma ekipleri gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 1.5 ton sahte içki ele geçirdi.
Merkeze bağlı Uygur köyünde bir evde kaçak içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramalar sonucu 1.5 ton kaçak rakı, 15 litre şarap, 100 gram anason bitkisi, kaçak içki yapımında kullanılan damıtma aleti ve malzemelerden ele geçirdi. Jandarma, sahte içkileri ve yapımında kullanılan malzemeleri imha etti. Ev sahibi M.Ç.’yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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