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Yaşam

Amasya Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

06 Mayıs 2009 13:58

Amasya'daki Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'nin havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın bugün 07.30 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'nde başladı. Hastane içini kaplayan dumanlar nedeniyle korku ve panik yaşandı. Durum itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Paniğe neden olan yangının söndürülmesi ile birlikte yetkililer neden çıktığı konusunda araştırmaya başladı. Başhekim Op.Dr. Abdullah Kaya, ``Hastanemizin ikinci katındaki ameliyathanede bulunan bayan soyunma odasının havalandırma boşluğundan duman gelmesi üzerine itfaiyeye haber verdik. Ekipler gelerek müdahale etti. Alev görmedik. Kısa sürede kontrol altına alındı. Düzenimiz bozulmadı'' dedi. Soruşturma sürüyor.

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