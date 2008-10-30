Amasra'nın ölüm fermanı

Bartın'ın şirin ilçesi Amasra'da kömür ve termik santral kurulması için 27 Ekim'de imzalanan anlaşma tarih ve doğa kentinin ölüm fermanı olacak. Santrala karşı mücadele eden Amasra halkı sokaklarına 'Termik santral istemiyoruz' pankartları astı.



Pers kraliçesi Amastrist’e kadar uzanan Bartın’ın Amasra ilçesinde kömür ve termik santral için dün HEMA Holding ile Çin’liler arasında imzalanan anlaşma tarih ve doğa kentinin ölüm fermanı olacak. Halk Amasra sokaklarına “Termik santral istemiyoruz” pankartları astı. CHP TBMM’ye araştırma önergesi verdi.



Gazeteport’un haberine göre, Fatih Sultan Mehmet’in, ilk gördüğünde Lalasına dönerek ‘’Çeşm-i Cihan (dünyanın gözü) burası mı? ‘’ diye sorduğu, Karadeniz’in Bodrum’u olarak tanınan Amasra’da, ormanlarla kaplı bölgede kömür çıkarılması ve termik santral kurulması için Çin’liler ile Hattat Holding arasında anlaşma imzalandı. Amasra’daki B sahası 20 yıllığına Hema Holding’e verilmişti. Hema’nın çıkarılacak kömürü değerlendirilmek için Amasra’daki ormanlık alanda termik santral kurma planı büyük tepki görüyor.



Hattat Holding ile Çin’li Datong Coal Mining, “Batı Karadeniz Enerji Projeleri” adı altında Zonguldak, Amasra ve Bartın’da yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 milyar euro’luk proje imzalarken, ilk etapta yılda 5 milyon ton, takip eden yıllarda ise 10 milyon ton kömür çıkarılması hedefleniyor. Kömür üretiminin ardından Amasra ve Kandilli yörelerinde termik santral kurulacak. Datong Başkanı Wu Yongping, kömürü çevreye zarar vermeyecek şekilde yeryüzüne çıkaracaklarını öne sürdü.



TBMM’ye araştırma önerisi



Konuyu araştırma önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, termik santralin Safranbolu, Bartın, Amasra havzasındaki turizmi öldüreceğini savundu. Yalçınkaya ‘’Firma 11 bin kişiye iş rüşvetiyle tepkiyi azaltmaya çalışıyor. TTK’nın o bölgede 5 müessesesi var. 10 bin işçiyle çıkarılan kömür yıllık bir milyon 750 bin ton. Üç bin yıllık tarihi geçmişi olan bölgede doğanın katli sürecine girildi. 2000 yılında da bir mobil santral getirilmeye çalışıldı halk ayaklandı. İş ve istihdamdan bahsediliyor ama denizde balıklar, uçan kuşlar, yeşil ormanlar, kucaktaki bebeler zehirlenecek. Kıymayın Amasra’ya. Yoksa Bartın yine ayağa kalkacaktır’’ dedi.



"Kömürden korkmayın"



Yalçınkaya, Enerji Bakanı Hilmi Güler ile de görüştü. Bakan Güler ‘’Artık kömürü çok iyi yakan yeni teknolojiler var. Temiz, çevreye zarar vermeyen bir teknolojiyle kömür kullanılmaktadır. Bölgeyi de bir enerji merkezi yapmak istiyoruz. Çünkü taş kömürümüz orada. HEMA’nın 654 megavatlık dört üniteden oluşan bir müracaatı oldu. EPDK da buna izin verdi. ÇED raporu alınacak. Taş kömürünü bölgeye zenginlik getirecek, daha fazla işçi çalışacak, yerli kaynaklarımız değerlenecek. Kömürden korkmayalım’’ dedi

