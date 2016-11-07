Amasra'da termik santrale karşı 2 bin kişi birleşip dava açtı

Amasra’da Hema Termik santral projesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporu verildikten sonra Bartın Platformu, Amasra ve Bartın’da “#davacıyım” kampanyası ile bir ay boyunca stantlar açıp, halk toplantıları yaparak yurttaşları bilgilendirmiş ve bu davaya müdahil olmalarını sağlamıştı. Bir aylık süreç içerisinde 6 bin nüfusluk ilçede 2 bin kişi bu davaya müdahil oldu.

Evrensel'den Alicem Aydın'ın haberine göre, Bartın Platformu, Hema Termik Santral ÇED olumlu kararına karşı 2 bin kişinin katılımıyla bugün dava açıyor. Dava süreci için Bartın Platformu tarafından oluşturulan avukat grubu içersinde yer alan Avukat Berkay Dal, “ Türkiye’nin en geniş katılımlı davasını açıyoruz” dedi.

Hema Termik Santral’ı için verilen ÇED olumlu raporunun hukuksuz olduğunu belirten Avukat Berkay Dal, “Hema Termik Santral projesi verilen ÇED olumlu kararı tamamen hukuksuz bir karardır. Amacımız tabandan mahkemeye bir baskı oluşturarak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesidir ” diye konuştu.

‘Amasra halkı bu termik santrali yaptırmayacak’

Mahkemenin adil bir karar vermesi halinde davayı kazanacaklarını ve Hema Termik Santral projesi verilen ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulacağının altını çizen Dal, “6 bin nufuslu bir ilçede 2 bin kişi bu davaya müdahil oldu. Bunun anlamı ‘biz Termik Santral istemiyoruzdur’. Biliyoruz ki mahkeme adil bir karar verirse davayı kazanacağız. Fakat davayı kaybetsek bile Amasra halkı bu termik santralı yaptırmayacaktır” dedi.

Termik santral yapımına karşı neler yapıldı?

2010 yılından beri Amasra halkı termik santral yapımına karşı çeşitli alanlarda mücadele verdi. Termik santralle ilgili yapılmak istenen 9 farklı “ÇED halkın katılımı toplantısı”nı yaptırmadı. Termik santral yapılmaması için bakanlığa 42 bin kişi dilekçeyi verdi. Kepenk kapatma, insan zinciri oluşturma basın açıklamaları ve binlerce kişinin katılımı ile mitingler düzenledi. Tüm bunlara rağmen yine de ÇED olumlu raporu verildi.

Neden termiğe karşılar?

Bartın Platformu, termik santral karşı olmalarının nedenini şöyle açıklıyor:

* Termik santral, UNESCO Geçici Miras Listesine girmiş olan Amasra’nın bu niteliğini ortadan kaldıracak.

* Amasra ve Bartın’ın kentsel sit alanlarının yanı sıra Türkiye’nin ilk PANParks Sertifikalı milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı’nı tehdit ediyor.

* Kömür ithalatı için yapılacak liman yazın binlerce kişinin yararlandığı Tarlaağzı kumsallarını yok edecek, yüzlerce balıkçının yararlandığı balıkçı barınağı yok olacak.

* Termik santral yöredeki turizm etkinliklerini sona erdirecek, balıkçılık, çilek, fındık vb. tarımsal etkinlikler ve orman ürünleri zarar görecek.