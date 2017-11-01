Amasra'da limandan 2 kamyon çöp çıktı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle sahilde biriken atıklar, belediye ekipleri tarafından temizlendi. 5 saat süren temizlik çalışmasında sahilden 2 kamyon çöp toplandı.

İlçede etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar ile birlikte denizden gelen çöpler, Küçük Liman mevkisinde sahilde kirliliğe yol açtı. Sahilin yaklaşık 100 metrelik bölümü odun, plastik bidon, şişe, poşet gibi atıklarla doldu. Belediye ekipleri, çevrede tepkiye neden olan çöpleri toplamak için çalışma başlattı. Görevlilerin çalışmasıyla toplanan çöpler, kepçeyle kamyona yüklendi. 5 saat süren çalışmada sahilden 2 kamyon çöp toplandı.

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, Bartın Irmağı\'nın denize taşıdığı çöplerin, rüzgar ve dalgaların etkisiyle Küçük Liman mevkisinde toplandığını söyleyerek, \"Sabah temizlik çalışmasını yaptık ve 2 kamyon çöp çıktı. Bunu zaman zaman yaşıyoruz, ama şu anda balıkçılarımızdan aldığımız bilgiye göre, Karadeniz’e Türkiye’den ve Ukrayna gibi ülkelerden akan ırmak ve derelerin taşıdığı çöplerin deniz üzerinde durduğunu öğrendik. Bu üzüntü verici bir durum. Yani Karadeniz de kirleniyor\" dedi.

Başkan Timur, ilçede çöplerin vahşi depolama alanında toplandığını, yapımı süren katı atık bertaraf tesisinin bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.



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