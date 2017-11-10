Amasra'da 216 liseli bedenleriyle 'Atatürk' yazdı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde \'Atatürk\' yazısı oluşturdu.

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi yönetimi, Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, bir video hazırladı. Videoda, \'drone\' ile havadan çekilen görüntülere yer verildi. Görüntülerde, 216 öğrencinin okulun bahçesinde yan yana durarak oluşturduğu \'Atatürk\' yazısı yer aldı. Videoda, bahçeye, Ulu Önder\'in hayatından kesitlerin bulunduğu görüntüler de yansıtıldı. Videonun son bölümünde ise öğrenciler, \'Atatürk kimdir?\' sorusuna cevaplar vererek, ülke için yaptıklarını anlattı. Sosyal medyada da paylaşılan video büyük ilgi gördü.



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