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Yaşam

Amargi Sınır Ötesi Buluşmaları 4

Amargi Kitapevi'nin düzenlediği Emily Rosser söyleşisi, 19 Aralık'ta Amargi Feminist Kitapevi'nde gerçekleşecek.

15 Aralık 2009 02:00

T24 - Amargi Kitapevi'nin düzenlediği Emily Rosser söyleşisi, 19 Aralık'ta Amargi Feminist Kitapevi'nde gerçekleşecek. Barış İçin Kadın Girişimi'nin 19 Aralık Cumartesi saat 13:00'de Kadıköy'de gerçekleştireceği eylem nedeniyle etkinliğimiz saat 15:30'a alınmıştır. 

 
Emily Rosser kimdir?
 
Emily Rosser şu an Kanada’daki Toronto York üniversitesi Kadın Çalışmaları programında doktora öğrencisi ve ayrıca Latin Amerika ve Karayib Araştırma Merkezi’nde (CERLAG) araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Rosser lisansını 2004 yılında Kanada McGill Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümünde tamamladı. Masterını yine Kadın Çalışmaları bölümünde York Universitesi’nde 2007 yılında bitirdi. Master çalışmasında 1999 Guatemela "CEH" Hakikat Komisyonu raporunda kadınlar ve cinsel şiddetle ilgili söylemlerin nasıl işlediğini inceleyen Emily Rosser, doktora çalışmasında da Guatemela'daki Hakikat Komisyonları sürecini, hem savaş mağduru kadınların, hem de savaş mağdurlarının tanıklıklarını toplayan komisyonun deneyimleri üzerinden şekillendiriyor.
 
Konuşmacı: Emily Roser
Tarih: 19 Aralık 2009
Saat: 14:00
 
Yer: Amargi Feminist Kitabevi
Amargi Feminist Kitabevi ve Kafe
Katip Mustafa Celebi Mah. Tel Sokak No: 16 Beyoglu Istanbul

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