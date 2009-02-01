Amargi sesini 'Feminist Teori Dergisi'yle duyuracak

Kadınların yedi senedir dayanışarak, çatışarak ve birbirlerini gittikçe daha çok anlayarak severek büyüttükleri bir feminist oluşum olan Amargi, sesini daha fazla duyurabilmek için ‘Amargi Feminist Teori Dergisi’ni çıkarıyor.



3 ayda bir 2 bin adet olarak basılan derginin, halen 480 abonesi var.



Yayın Kurulu’nda Aksu Bora, Fatma Nevin Vargün, Melek Göregenli, Nil Mutluer, Nilgün Yurdalan, Nükhet Sirman, Pınar Selek, Sema Aslan, Yıldız Ecevit ve Zenep Direk’in yer aldığı, İmtiyaz Sahibi’nin Ayşe Ülkü Özakın olduğu derginin editörlüğünü Aksu Bora ve Pınar Selek yapıyor.



Her sayıda Şiddet, Projecilik, Yoksulluk, Siyaset gibi başlıklar altında dosyalar sunan Amargi Feminist Dergi, ayrıca güncel gelişmelere, sanatsal ve kültürel üretimlere vb. ilişkin çeşitli analizler geliştiriyor..



Dergiye akademisyenlerden sendikacılara, sanatçılardan aktivistlere, çok geniş bir kadın kitlesi yazı gönderiyor. Her sayı yaklaşık olarak bin 900 adet satılıyor.

