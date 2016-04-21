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Amanos’ta böcek topladığı iddia edilen turiste 40 bin lira ceza!

Yapılan aramada 69 adet çeşitli türlerde ölü böcek bulundu

21 Nisan 2016 16:16

Jandarma ekipleri, Amanos Dağları'nda, Çek Cumhuriyeti uyruklu olduğu belirlenen T. T.' nin sırt çantasında yaptığı aramada, çanta içerisinde böcekleri saklamada kullandığı kimyasal madde emdirilmiş talaş benzeri maddeler ve plastik kutular ile fotoğraf makinesinde farklı türde böcek resimleri buldu. T.,' ye 40 bin lira para cezası verildi. 

NTV'de yer alan haberde iddialara göre, şüphelinin, kaldığı otel odasında yapılan arama neticesinde de bir sırt çantası içerisinde plastik bir kap içerisinde pamuk parçalarının arasına gizlenmiş 69 adet çeşitli türlerde ölü böceğin olduğu tespit edildi. Bulunan böcekler ile böcekleri toplamada kullanılan tüm materyale el konuldu.

2872 sayılı Çevre Kanunu maddesinin ihlali nedeni ile idari yaptırım kararı gereğince 40 bin 913 lira idari para cezası verilen Çek Cumhuriyeti vatandaşının ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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