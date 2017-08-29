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Amanoslarda 7 hektarlık orman yandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Belen İlçesi'nde çıkan orman yangınında 7 hektarlık alan yandı

29 Ağustos 2017 14:26

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY\'ın Belen İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 7 hektarlık alan yandı.
Amanos Dağları eteklerindeki Çerçikaya Mahallesi kırsalında gece çıkan orman yangınına 75 işçi, 12 arazöz, 6 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Gece boyunca süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının gece boyunca devam eden müdahale sonucu söndürüldüğünü belirten Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangında ilk belirlemelere göre 7 hektarlık bir alan zarar gördüğünü bildirdi.

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