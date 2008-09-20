Amanos dağlarında çatışma: 2 uzman çavuş yaralı

HATAY’ın Dörtyol İlçesi’ndeki Amanos Dağları’nda, arazi taramasına çıkan askerlere bir grup bölücü terörist tarafından ateş açtı. Çıkan çatışmada iki uzman çavuş ayağından yaralandı.



Amanos Dağları, Toprak Yaylası bölgesinde, arazi taramasına çıkan askerlere, yaklaşık 10 kişi olduğu tahmin edilen terörist grubu tarafından ateş açıldı.



İlk ateş sırasında isimleri açıklanmayan iki uzman çavuş ayaklarından yaralandı. Bölgeye takviye kuvvetlerin sevk edilmesinin ardından bölücü teröristler, Amanos Dağları’ndaki ağaçlık bölgelere doğru kaçtı. Yaralı uzman çavuşlar İskenderun’daki Deniz Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Amanos Dağları’nda operasyon devam ediyor.