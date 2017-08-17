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Amanos Dağları'nda çatışma: 1 şehit

Çatışmanın ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi

17 Ağustos 2017 23:59

Hatay’ın İskenderun İlçesi Amanos Dağları eteklerinde güvenlik güçleriyle PKK mensupları arasında çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Karayılan Mahallesi kırsalı Amanos Dağları eteklerinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan uzman çavuş hastanede doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği belirtildi.

 

 

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