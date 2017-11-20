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Amanos Dağı'nda çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

HATAY, (DHA) - HATAY'ın Amanos Dağı'nda, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü

20 Kasım 2017 17:16

HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Amanos Dağı\'nda, güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.
Hatay\'ın Hassa ilçesi kırsalında, arama-tarama faaliyeti yapan jandarma ekipleri, bir grup teröristle karşılaştı. PKK\'lı teröristler, ekiplerin \'Teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Sarp kayalık ve sık ormanlıkla kaplı alanda yaşanan çatışmada 2 terörist, öldürüldü.
Gece karanlığından yararlanarak, kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi. 

 

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