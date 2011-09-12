-Amano: İran'ın nükleer programından kaygılıyım VİYANA (A.A) - 12.09.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, bugün başlayan yönetim kurulu toplantısına sunduğu son raporunda, "İran'ın nükleer programının askeri boyutu olduğu yolunda ciddi kaygı duyduğunu" söyledi. Amano'nun, yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin temsilcilerine sözlü olarak sunduğu raporunda, "İran'ın nükleer programının askeri boyutuna ilişkin detaylı bazı bilgileri kısa vadede size sunacağım" ifadesini kullanması dikkati çekti. Toplantıdaki batılı diplomatik kaynaklar, Amano'nun sözünü ettiği "detaylı bilgilerin" ABD tarafından yıllar önce UAEK'e verilen dizüstü bilgisayarlardaki bilgiler olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. ABD'nin, yıllar önce UAEK'ya verdiği ve içeriğinin açıklanmasını istemediği bilgisayarlarda İran'ın nükleer programının askeri boyutunu kanıtlayan "bilgi, belge ve uydu görüntüleri" bulunduğu belirtiliyor. Diplomatik kaynaklar, Amano'nun "ABD'den onay aldığı için bilgisayarların içeriğini açıklayacağını ve bu nedenle de İran'ın nükleer programının askeri boyutunu açıklayacağım ifadesini kullandığı" görüşünü savundu. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olan İran, nükleer tesislerinde UAEK müfettişlerinin denetim yapmasına izin veriyor. NPT'nin ani denetimleri öngören ek protokolünü ise bugüne kadar onaylamadığı için bu denetimler önceden haber verilerek yapılıyor. Diplomatik kaynaklar, iddia edildiği gibi İran'ın askeri amaçlı gizli bir nükleer programının varlığının UAEK denetimleri sırasında da saptanabileceğini belirtiyorlar. Bu arada Amano, Japonya'daki nükleer facia sonrası nükleer güvenlik alanındaki yeni önlemleri saptamak üzere, "küresel nükleer güvenlik" konusunda bir eylem planının uygulanacağını ve değişik forumlarda bu planın tartışılacağını bildirdi. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan yönetim kurulu olağan toplantısının 16 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.