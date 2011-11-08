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Dünya

Amano: Güvenilir kaynaklardan bilgi aldık VİYANA (A.A)

08 Kasım 2011 23:44

-Amano: Güvenilir kaynaklardan bilgi aldık VİYANA (A.A) - 08.11.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, ''İran'ın nükleer programının askeri boyutuna ilişkin güvenilir kaynaklardan bilgi edindiklerini'' bildirdi. Amano, yönetim kurulu üyelerine sunduğu raporunda, İran'ın nükleer tesislerinde ''nükleer silah sahibi olmaya yönelik birçok deney yaptığı ve bazılarında başarıya ulaştığı yolunda güvenilir kaynaklardan bilgi elde ettiklerini'' belirterek, ''İran'ın nükleer silahları dizayn etmek ve bazı parçalarını denemek üzere de faaliyette bulunduğunu'' ileri sürdü. İran'ın UAEK nezdinde deklare ettiği nükleer malzemeyi barışçıl amaçla kullandığını da raporunda ifade eden Amano, somut olarak bir kaynak belirtmeden, ''Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre''  diyerek, ''İran'ın nükleer silah sahibi olmak üzere faaliyette bulunduğunu ve deney yaptığını'' iddia etti. Yukiya Amano, İran'ın nükleer programına ilişkin hazırladığı son raporunu kurumun merkezinde yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin temsilcilerine yazılı olarak gönderdi. Raporun, 17-18 Kasım tarihleri arasında Viyana'da yapılması planlanan yönetim kurulu olağan toplantısında da üye ülkelere sunularak tartışmaya açılacağı belirtiliyor.

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