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Amanda LePore Nahide'de soyundu

Dünyanın en ünlü transseksüeli Amanda LePore, sosyetik kulüp Nahide’de çırılçıplak soyundu!

12 Aralık 2010 02:00

T24 - Dünyanın en ünlü transseksüeli Amanda LePore, sosyetik kulüp Nahide’de çırılçıplak soyundu!

Dünyanın en ünlü transseksüeli Amanda LePore, sosyetik kulüp Nahide’de çırılçıplak soyunup ortalığı birbirine kattı. Vatan'ın haberine göre ünlü fotoğraf sanatçısı David LaChapelle’in vazgeçilmez modellerinden olan transeksüel ikon/model Amanda LePore, sosyetenin ünlü gece kulübü Nahide’de kendisini izleyenleri şaşkına çevirdi! LePore, mekanda yaptığı sıra dışı dansıyla herkesi şaşırttı. Ünlü model, bununla da yetinmedi çırılçıplak soyundu. Sosyetik güzel Selin İmer, tanık olduğu o anı twitter’ında anlattı: “Amanda LePore şu anda Nahide’de masanın üstüne çıkıp çırılçıplak soyundu!! Ne diyeceğimi bilmiyorum...” Amanda LePore, usta fotoğrafçı David LaChapelle ile birlikte onun Akaret’lerdeki galerisinin açılışı için Türkiye’ye gelmişti. LePore, daha geldiği ilk gün, LaChapelle’yi gölgede bırakmıştı.

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