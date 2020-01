Amanda Cerny: Yenge, Türkleri göreve çağırıyor!

Sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, hesabından paylaştığı bir fotoğraf için Türklerden yardım istedi.

Model ve sosyal medya fenomenlerinden Amanda Cerny, hesabından paylaştığı bir fotoğrafın kısa süre içerisinde yüzbinlerce beğeni almasından sonra kendisine hedef olarak 1 milyon beğeniyi koydu.

Cerny, bu hedefine ulaşmak adına ise Türk takipçilerinden yardım istedi. Türkiye'de ‘Yenge' adıyla tanınan ve yaptığı paylaşımlarla da Türk takipçilerinin beğenisini kazanan Amanda Cerny, takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Instagram'a yüklediğim yeni gönderim, bir milyona ulaşmak üzere, ‘Yenge' Türkleri göreve çağırıyor. Eğer destek verirseniz, bu işi başarabiliriz."

Getting my newest insta post to break 1M likes! The "YENGE" is summoning her finest Turkish army! Let's see if they can get the job done