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Aman Başbakan görmesin!

Erdoğan’ın Zonguldak’a yapacağı seçim ziyareti öncesinde duvarlardaki CHP yazıları belediye görevlileri tarafından silindi.

07 Mayıs 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak’a yapacağı seçim ziyareti öncesinde çöp konteynerleri ve duvarlardaki CHP yazıları belediye görevlileri tarafından silindi.

 



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 17.00'da Zonguldak Madenci Anıtı önünde partisince düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Başbakan Erdoğan, daha sonra Milli Egemenlik Caddesi'ni takiben kamu ve özel sektöre ait bazı tesislerin toplu açılış töreninin yapılacağı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna geçecek.

Başbakan Erdoğan'ın programı nedeniyle kentte tüm güvenlik kontrolleri yapıldı.

Açılış töreninin yapılacağı 1000 kişilik öğrenci yurdunda da son hazırlıklar yapılırken polis, Erdoğan'ın mitingden tören alanına geçeceği güzergahtaki çöp konteynerlerinin üzerindeki "CHP" yazılarını sildirtti.

Belediye temizlik görevlileri, polis eşliğinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde ve tören alanının etrafındaki konteynerlerde bulunan yazıları boya ile sildi. Bazı duvarlardaki yazılar da silindi.

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