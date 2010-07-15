-AMALTHEA YÜKÜNÜ BOŞALTIYOR EL ARİŞ (A.A) - 15.07.2010 - Gazze'ye 2 bin ton insani yardım ve ilaç götüren Amalthea adlı gemi, Mısır'ın El Ariş limanına yanaştı ve yükünü boşaltmaya başladı. Bölgedeki AFP muhabiri, Mısır Kızılayı'nın 2 bin ton gıda ve ilacı boşaltmaya başladığını, yardım malzemelerinin kontrol edilmesinin ardından, Refah kapısı veya El Avca'dan Gazze'ye nakledilmesinin beklendiğini belirtti. Amalthea adlı gemi El Ariş limanına dün akşam ulaşmıştı. Yardım seferinin organizatörü olan, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın başkanlığını yürüttüğü vakfın müdürü Yusuf Savani, Gazze'ye doğru yola çıkan geminin rotasını Mısır'a çevirmesine razı olduklarını açıklamış, "Çatışma ve kan akmasına razı olamazdık" diye konuşmuştu.