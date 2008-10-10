Amaçları tüm polisleri öldürmekti

Bu kez hedef polislerdi

Polis katilleri yakalandı

Diyarbakır'da polis okulu servis aracına saldırı düzenleyen teröristler, polisteki ifadelerinde gerçekleştiremedikleri korkunç planlarını anlattılar.Gözaltına alınan teröristler ifadelerinde "Otobüsü uzun namlulu silahlarla tarayarak içinde bulunan polisler silahlarına davranmadan el bombaları atmak istedik. Mehmet Şah Yıldeniz'den gelen işaretle otobüse doğru yoğun ateşe başladık. Otobüsteki polislerden bazıları, ilk şaşkınlığı attıktan sonra üzerimize doğru ateş açtı. Bu yüzden yaklaşıp el bombalarını içeri atamadık. Daha önce kararlaştırdığımız gibi. Silahları bırakıp, ayrı yönlere doğru kaçtık. Amacımıza ulaşmış olsaydık 30 polisi de öldürecektik" dediler.