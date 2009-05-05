‘Amaçları ortadan kaldırmak’

Katliamda yakınlarını kaybeden köylülerden Osman Çelebi, saldırganların ablasının çocukları olduğunu belirterek, kendilerini tamamen ortadan kaldırmayı hedef aldıklarını söyledi.



Çelebi, ``Onların amacı bizi tamamen silmek ve olayı terör örgütüne mal etmekti. Yeğenim olay yerinden kaçmayı başardı. Başka yaralılar da var, her şey açığa çıktı'' dedi.



Ölen 44 kişiden 9'unun korucu olduğu, saldırıda ölen 6 çocuğun yaşlarının ise 1 ile 15 arasında değiştiği belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden kimliği en son belirlenen kişinin de Ayhan Çelebi olduğu ifade edildi.



Katliamın sebebi alabalık tesisi mi?



Katliamla ilgili soruşturma sürerken, çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Bir iddiaya göre katliam köy yakınlarında bulunan alabalık tesisinin işletmesindeki anlaşmazlıktan çıktı. 3 yıl önce eski muhtar Cemil Çelebi, köy yakınlarında alabalık tesisi kurdu. Havuzlarda yetiştirilen alabalıklar, piknik alanında satılmaya başlandı. Bu bölgede büyük ilgi gördü.



Bunun üzerine husumette olduğu amca çocukları Cemil Çelebi'nin tesisinin yanında kendileri de bir işletme kurdu. Ancak bu ikinci tesis iş yapmadı. İşyerlerinde satışı iyi olmayan akrabaları, Cemil Çelebi'yi jandarmaya PKK'lı diye şikayet bile etti. Geçen yıllarda bu gerginlik sırasında jandarma Cemil Çelebi'nin alabalık tesisini de bir süreliğine kapattı.



Taraflar arasındaki gerginlik karakola kadar yansıdı. Sonunda katliama yol açtı.



Tecavüz iddiası



Bir başka iddiaya göre ise katliamın nedeni, saldırıda ölen Çelebi'lerden bir gencin, saldırganların yakını bir genç kızı evlenme vaadiyle iğfal etmesi, ancak evlenmeye yanaşmaması. Bunun üzerine kızın yakınları intikam amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdi.



8 yakınını kaybetti



Saldırıda 2'si kız 4 çocuğunu, 3 gelinini ve 1 torununu kaybeden 75 yaşındaki Sultan Çelebi'nin ağıtları yürekleri dağladı. Sultan Çelebi gözyaşlara arasında, ``Benim ocağıma ateş düşürenlerin de ocağına ateş düşsün. En ağır ceza verilsin. Hepimizi mahvettiler'' dedi.



DTP: Planlı bir katliam



DTP Milletvekileri Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Aysel Tuğluk, Pervin Buldan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir köyde incelemelerde bulunduktan sonra basın açıklaması yaptılar. Selahattin Demirtaş, ``Bu olayın failleri yakalanmasaydı geriye tanık kalmamış olsa, acaba olay hangi yöne çekilecekti. Bu yapılan eylem en küçük tanığın bile sağ kalmaması üzerine yapıldı. Sağ kurtulanlar da tesadüf kurtuldu. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu bir katliamdır. Görgü tanıkları kız meselesi veya töre olayı ile ilgili bir katliam olduğunu düşünmüyor. Töre cinayeti olarak ele alınması olayın açığa çıkmasını engeller. Bu eylem planlı, programlı geriye tanık bırakmamak için infaz anlamında bir vahşettir. Sıradan bir töre cinayeti olarak tanımlanmaması gerekir. TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceğiz'' dedi.



Gülten Kışanak ise köye 5 dakikalık mesafede karakol bulunduğunu belirterek, ``Bu kadar yoğun silah sesinin karakoldan duyulması ve müdahale edilmesi gerekirdi. Bu durumun sorgulanması gerekir. 2 aile arasında kan davası yoktur. Kız isteme veya vermeme sorunu yoktur'' diye konuştu.



Osman Baydemir de, bu katliamla ilgili en ufak karanlık noktanın ortada kalmaması gerektiğini belirterek, ``Bu hukuki ve vicdani bir sorumluluktur. Kafalarda tek bir soru işareti bırakmayacak araştırmaya ihtiyaç vardır'' dedi.







