"Amaçları Erdoğan'ı indirmek' diyorlar, Allah'ını seven söylesin, muhalif adayların amacı başka ne olmalı"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarında yorumcuların "Muhalefetin tek amacının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı indirmek olduğunu söylediğini" belirterek "Allah’ınızı severseniz, cevap verin. Seçime katılan muhalif cumhurbaşkanı adaylarının amacı başka ne olmalı" dedi.

Tezkan, "Muhalefet ‘şer odağı’ yapıldı" başlığıyla yayımlanan (9 Mayıs 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Demokrasilerde yarışa katılan adaylar, iktidardaki siyasetçiyi indirmek için uğraşmazlar mı? Asıl hedef bu değil mi? Demokrasinin temel kuralı bu değil mi? İktidarda olanı indireceksin ki yerine geç.. Seçim niye yapılıyor ki."