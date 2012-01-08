-Amacımız TSK'nın ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayabilmek TRABZON (A.A) - 08.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bütün ihtiyaçlarının yüzde 60'a yakın bir kısmının Türkiye'nin kendi iç kaynaklarından karşılandığını belirterek, ''Amacımız bu ihtiyaçların tamamını, yüzde yüze yakın olanını Türkiye'den karşılayabilmek. Bunda özel sektörümüze büyük bir görev ve yük düşüyor'' dedi. Bakan Yılmaz, beraberindeki AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu ile Araklı ilçesindeki Çamburnu Tersanesi ile aynı ilçede bir hayırsever tarafından yapılan okulun inşaatını gezdi. Ardından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine geçerek burada tedavi gören bazı hastalara ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunan Bakan Yılmaz, daha sonra Arsin ilçesindeki Trabzon Silah Sanayi AŞ'yi (TİSAŞ) ziyaret etti. Tesis ve burada üretilen silahlar konusunda, TİSAŞ Genel Müdürü Ömer Hacıoğlu ve diğer yetkililerden bilgi alan Bakan Yılmaz, buradaki konuşmasında Türk savunma sanayinin özel sektör açısından çok iyi noktaya geldiğini söyledi. Bakan Yılmaz, sadece Trabzon'da değil, Konya Beyşehir'de de silah üretildiğini belirterek, ''Beyşehir'de de av tüfekleri üretiliyor. Onların da yivli tüfek üretme talepleri var. TSK'nın bütün ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'a yakın bir kısmı kendi iç kaynaklarımızından karşılanmakta. Amacımız bu ihtiyaçların tamamını, yüzde yüze yakın olanını Türkiye'den karşılayabilmek. Bunda özel sektörümüze büyük bir görev ve yük düşüyor'' diye konuştu. -''500 milyar dolar ihracat yapacağız''- Bu nedenle özel sektör ile ele ele vereceklerini belirten Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Biz 500 milyar dolar ihracat yapacağız diyoruz. Bu ihracat içinde savunma sanayinin çok önemli bir orana çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla insansız hava uçaklarımızı, helikopterlerimizi, üretmiş olduğumuz gemilerimizi, atak helikopterimizi ve zırhlı araçlarımızı ve özel sektörümüzün yapmış olduğu hem tüfekleri hem silahları da inşallah ihraç yolu için teşvik edeceğiz. Yapabilirsek diğer kurumlarla da da çalışmamız var. Bir kredi mekanizması oluşturarak yurt dışına bu ihracatı teşvik etmek, kolaylaştırmak istiyoruz.'' Savunma sanayinde üretilen silahların takibinin yapılması gerektiğini, hukuka aykırı durumlara devlet olarak müsamaha etmeyeceklerini vurgulayan Bakan Yılmaz, sektördeki bürokratik engellerin de azaltılması gerektiğini ifade etti. Bakan Yılmaz, ihracatta savunma sanayini çok iyi bir noktaya getireceklerini vurgulayarak, ''Biz 500 milyar dolarlık ihracatta inşallah savunma sanayini de çok iyi bir noktaya getireceğiz. Kendi ürettiğimiz gemiyi, uçağı, denizaltıyı, helikopteri ve silahları, zırhlı araçları ihraç edebilecek duruma geleceğiz. Her yıl bir önceki yıla göre çok daha iyi bir durumdayız diyorum. O bakımdan savunma sanayinde çalışan tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Biz sizin yardımcınızız'' diye konuştu. TİSAŞ'ta 150 kişi çalıştığını ve 5 milyon dolara yakın ihracatı olduğunu anlatan Yılmaz, ''Üreten insan bu ülkenin asli insanı. Biz üreteceğiz. Çünkü hak edilmeyen tüketim israftır. Bizim insanımızın ne yapması lazım, diyoruz ki işte dünyada ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz. Hem üreteceğiz, hem tasarruf yapacağız. Tasarruf ve üretim olmazsa Türkiye o dediğimiz hedeflere ulaşamaz. O bakımdan üreten insanlarımıza teşekkür ediyoruz'' dedi. Bakan Yılmaz, savunma sanayinin Türkiye'nin 4 bir tarafındaki firmaya sipariş verip bu firmaları ayakta tutmaya çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti: ''Ayrıca yeni olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi içinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği oluşturuldu. Bu ilk defa yapıldı. Kendi başkanını seçti, inşallah bununla birlikte çalışarak ihracatı çok iyi bir noktaya getireceğiz. şunu söylüyoruz özel sektörümüzün gücü bizim gücümüzdür. Milli gücün içinde hem kamunun hem özel sektörün gücü var. Dolayısıyla bu milli gücü daha da artırabilmek için özel sektörümüz bir işi yapabiliyorsa kamunun o alandan çekilmesi lazım. Bizim de arkadaşlarımıza yol gösterdiğimiz husus bu olacak. İnşallah özel sektörümüzün yaptığı işi biz yapmayacağız. Bu ne demektir; biz özel sektörümüzle rekabet etmeyeceğiz. Özel sektörümüz yurt dışı rakipleri ile rekabet etsin diyoruz. Biz onlara destek olacağız.'' -Milli piyade tüfeği üretimi- Bakan Yılmaz, bir gazetecinin Türkiye'de üretilen ve test için Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen milli piyade tüfeğinin testlerinin ne aşamada olduğunu sorması üzerine de üretilen milli piyade tüfeğinin testlerinin bittiğini söyledi. Milli piyade tüfeğinin seri üretimine geçileceğini kaydeden Yılmaz, şunları belirtti: ''Milli piyade tüfeği testlerden geçti. Haziran ayından itibaren seri üretime geçilecek. Bir de Kale Grubu ile milli piyade tüfeğinin makinelisinin üretilmesi için sözleşme imzalandı. İnşallah o da çok kısa zamanda olacak. Bu, silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin asli ihtiyacı. Bu ana kadar bir Alman lisansı adı altında üretiliyordu. İlk defa her şeyiyle milli olan bir piyade tüfeğimiz üretilecek. Belki ona çok daha güzel bir isim bulunacaktır.'' Bakan Yılmaz, milli piyade tüfeğinin önce TSK ve emniyet mensuplarına verileceğini belirterek, ''Üretilecek makineli tüfeğimiz ise dakikada bin tane mermi atabilecek ve etkili menzili de bin metre olacak bu dünyadaki en iyi sonuçlardan bir tanesi'' ifadesini kullandı. Yılmaz, konuşmasının ardından TİSAŞ Genel Müdürü Ömer Hacıoğlu tarafından kendisine hediye edilmek istenen ve TİSAŞ'ta üretilen ''ZİG M 1911'' adı verilen tabancayı, teşekkür ederek kabul etmedi. Bakan Yılmaz daha sonra TİSAŞ çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirip buradan ayrıldı.