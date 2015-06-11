'Amacım barış sürecini ilerletmek'



1999- 2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Alman ve Türk vatandaşı Ezidi kökenli Feleknas Uca, HDP'den Diyarbakır milletvekili seçildi. Uca, Türkiye'deki siyasete bakışını ve beklentilerini DW Brüksel muhabiri Chrsitoph Hasselbach'a anlattı:

DW: Bayan Uca, Türkiye'deki bir siyasi hayatı, Almanya ile Brüksel arasında geçirebileceğiniz bir hayata tercih ettiniz. Neden?

Feleknas Uca: Çünkü buradaki insanları değişiklikler konusunda desteklemek istiyorum; yeni ve demokratik bir anayasa, barış ve kadın hakları için. Avrupa'da edindiğim tecrübeleri burada uygulamaya geçirmek istiyorum.

DW: Almanya'da doğup büyüdünüz. Seçim bölgenizdeki insanlar sizi kendilerinin bir temsilcisi olarak görüyorlar mı?

Feleknas Uca: Evet. 2000 yılından beri Diyarbakır'da ve diğer Kürt illerinde sürekli olarak toplantılara katılıyorum; seminerlerde, konferanslarda, oturumlarda bulundum, o yüzden buraya yabancı değilim.

DW: Milletvekili olarak sizin için en önemli konu ne olacak?

Feleknas Uca: Bir milletvekili olarak benim için en önemli olan Türkiye'deki barış sürecini ilerletmek. Özellikle son günlerde Diyarbakır'da Kürtlere yönelik saldırıların sayısı arttı. Burada söz konusu olan anayasa. Mevcut Türkiye anayasasında, ‘bir ülke, bir dil ve bir din'den söz ediliyor. Kürdistan'da ise çok dillilik var, çok sayıda inanç, kültür ve farklı kimlikler bir arada yaşıyor. Bunu tanınması gerekiyor, o nedenle anayasanın değişmesi şart.

DW: Partiniz HDP'nin yüzde 13 oranında oy almasını neye bağlıyorsunuz?

Feleknas Uca: Seçim kampanyası döneminde farklı dinlere, kimliklere ve toplumsal gruplara hitap ettik. Bizim bir kotamız var. Aday gösterdiğimiz tüm illerde listede bir kadına ve erkeğe yer ayırdık. Seçim kampanyamızda, farklı dinlerin, farklı etnik kökenden insanların, dillerin ve kimliklerin bir arada yaşayabileceğini ve özgürce siyaset yapabileceğini öne çıkardık. Barış projesi, daha fazla adalet, kadın hakları, kadınların toplumdaki eşitliği, tüm bunlar seçmenlere hitap etti.

DW: AKP ve Erdoğan ile partiniz HDP arasında gerilimler oluşmasını bekliyor musunuz?

Feleknas Uca: Seçim kampanyası döneminden bu yana HDP'nin seçim bürolarına yüzden fazla saldırı oldu. Parti bürolarına gizlenmiş bombalar yollandı. Sokak ortasında silahlı yürüyenler, etrafa ateş açanlar oldu. Bir arkadaşımızı evinde öldürdüler. Mevcut durum olduça gergin. Türk hükümetinin gözleri önünde, emniyetin gözleri önünde, kameraların önünde, sokak ortasında kim olduğu sorulmaksızın ateş açılıyor. Siviller sokak ortasında vuruluyor.

DW: Kürtlerin Türkiye'deki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bağımsız bir Kürdistan için mücadele edecek misiniz?

Feleknas Uca: Kürtler Türk halkı ile eşit haklara kavuşmak istiyorlar, dillerini özgürce konuşmak, kültürleri ve kimliklerini özgürce yaşayabilmek için; ancak Türkiye içinde kalarak.

DW: Kişisel güvenliğiniz konusunda endişeli misiniz?

Feleknas Uca: Sosyal medya üzerinden tehditler, ölüm tehditleri alıyoruz. Özellikle aday olmamdan bu yana tehditlerin sayısı çok arttı.