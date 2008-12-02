Alzheimer'la savaş sahnede

Kenter Tiyatrosu'nun yeni oyunu Zafer, Alzheimer hastası Victoria'nın direnişini sahneye aktarıyor. Oyunu yöneten Yıldız Kenter, Victoria için "Bilinçsiz bir bilgelikle büyük bir göçe hazırlanıyor," diyor..



Yüzyılın en belalı hastalıklarından Alzheimer, sanat dünyasına da sızmaya başladı. 23 Ocak'ta vizyona girecek olan Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye'li filmi Pandora'nın Kutusu'ndan önce hastalıkla mücadele eden bir kadının yaşadıklarını, Yıldız Kenter'in yeni oyunu Zafer'de de izleyeceğiz. Defne Halman, Engin Hepileri'nin rol alacağı Zafer'in, 13 Aralık'ta Kenter Tiyatrosu'nda prömiyeri yapılacak. Charles Fariala'nın hikâyesinden yazar Dulcinea Langfelder'ın uyarladığı oyunu ise Yıldız Kenter Türkçeye uyarlayıp, yönetiyor.



Zafer'de ölüme giden bir kadının mücadelesini izleyeceğimizi söyleyen Kenter, kadının ruh halini ise şöyle özetliyor: "Artık büyük göçe hazırlanıyor, bilinçsiz bir bilgelikle. Unutuyor, hatırlayamıyor. Kırık kırpık hatırlar gibi olduklarını birbirine bağlayamıyor, unutuyor gene. Kızıyor, bağırıyor, ağlıyor 'Bıktım artık, burama geldi' diye sızlanıyor, gitmeye karar veriyor bu dünyadan. Nereye bilmiyor. Boşlukta... Vazgeçiyor her şeyden."



İnsanların yaşlandıkça farklı tepkiler verdiğini de belirten Kenter "Hepimizin ölüme giderken bir yolu oluyor. Kimisi 50 yaşından, 55 yaşından sonra, 'Bittim ben artık, yaşlandım. Bir kenara çekileyim de oturayım' diyor. Kimi benim gibi 80'inde hâlâ koşmaya çalışıyor," diyor. Victoria'nın tekerlekli iskemleye bağlı olduğunu ve hem düşünsel hem de fiziksel olarak kısıtlandığını belirten Kenter "Ama" diyor: "Victoria düş gücüyle, içinde bulunduğu bağlardan sıyrılarak dans edeceği anları düşlerken yaşamaya başlıyor.



Tavsiye, Zuhal Olcay’dan



Bu, düşte oluyor ama seyirci onu dans ederken görüyor. Böyle bir zincir halkası oluşturuyor. Sonra bir şarkı söylüyor küçücük, bir zincir halkası daha. O zincire, küçük küçük zaferlere tutunarak ölüme ayakta ve gülümseyerek gidiyor." Oyunun Türkiye macerasının başlamasına ise Zuhal Olcay neden olmuş. Kanada'da oyunu izleyen Olcay, bunu 'Yıldız Kenter yapar' diyerek Kenter'e metni göndermiş. Kenter "Fakat ben Defne'nin (Halman) daha iyi yapacağına inandım. Onunla çalıştık, çünkü o uzun süre dans çalıştı ve dans edebiliyor. Ben de dans edebiliyorum ama onun gibi değil," diyor. Koreografisini Kürşat Alnıaçık, dekorunu Barış Dinçel'in yaptığı Zafer, prömiyerinden sonra 14 Aralık'ta saat 15.00'te, 17, 18, 19 Aralık'ta ise saat 20.00'de Kenter Tiyatrosu'nda görülebilir. Oyun ocak ayında da aynı mekanda sahnelenecek.





