T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Alzheımerla bağlantılı 2 yeni gen belirlendi

Alzheimer'a yakalanan 35 bini aşkın kişinin verilerine dayanarak genler belirlendi.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - Alzheimer hastalığında rol oynayan 2 yeni gen belirlendi.

ABD'nin Boston Üniversitesi'nden Dr. Sudha Seshadri ve ekibi, 2. kromozomda, BIN1 genine, 19. kromozomda da EXOC3L2, BLOC1S3 ve MARK4 gibi genlere yakın 2 genin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Bilim adamları, ABD ve Avrupa'dan, 8 binden fazlası Alzheimer'a yakalanan 35 bini aşkın kişinin verilerine dayanarak bu genleri belirlendi.

Böylece bugüne dek Alzheimer ile bağlantılı olduğu sanılan genlerin sayısı 9'u buldu.

Araştırmacılara göre, bu genlerin belirlenmesi, gelecek yıllarda Alzheimer hastalığını geciktirmek, hatta önlemek için yeni tedavi yöntemlerinin bulunmasının yolunu açabilir.

Konuya ilişkin makale, Amerikan Tıp Birliği'nin dergisinde (JAMA) yayımlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24