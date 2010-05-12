Alzheımerla bağlantılı 2 yeni gen belirlendi

T24 - Alzheimer hastalığında rol oynayan 2 yeni gen belirlendi.



ABD'nin Boston Üniversitesi'nden Dr. Sudha Seshadri ve ekibi, 2. kromozomda, BIN1 genine, 19. kromozomda da EXOC3L2, BLOC1S3 ve MARK4 gibi genlere yakın 2 genin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.



Bilim adamları, ABD ve Avrupa'dan, 8 binden fazlası Alzheimer'a yakalanan 35 bini aşkın kişinin verilerine dayanarak bu genleri belirlendi.



Böylece bugüne dek Alzheimer ile bağlantılı olduğu sanılan genlerin sayısı 9'u buldu.



Araştırmacılara göre, bu genlerin belirlenmesi, gelecek yıllarda Alzheimer hastalığını geciktirmek, hatta önlemek için yeni tedavi yöntemlerinin bulunmasının yolunu açabilir.



Konuya ilişkin makale, Amerikan Tıp Birliği'nin dergisinde (JAMA) yayımlandı.



