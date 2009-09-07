Alzheimer'ın sebebi bu genler!

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsünden (Inserm) Philippe Amouyel'in ekibi, 6 bini Alzheimer hastası 20 binden fazla kişinin, Britanya'nın Cardiff Üniversitesinden Julie Williams'ın ekibi ise 16 bin kişinin genlerini inceledi.



Fransız bilim adamları, 8. kromozomda bulunan "Apolipoprotein J" olarak bilinen CLU ve 1. kromozomda bulunan CR1 genlerinin hastalıkla bağlantılı olabileceğini belirttiler.



Julie Williams'ın ekibi de CLU'nun yanı sıra sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan sinaplarda faaliyet gösterdiği sanılan PICALM geninin hastalıkla bağlantısı olduğunu belirledi.



İki araştırma da "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı. Erken dönemdeki Alzheimer hastalığına yol açan üç gen bozukluğu biliniyor. Geç dönemdeki Alzheimer hastaları için risk oluşturan genler ise 15 yıl önce belirlenen ApoE4 adlı genin dışında bugüne dek bilinmiyordu.

Bu genlerin belirlenmesi yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin yolunu açması nedeniyle önem taşıyor.