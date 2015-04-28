Alzheimera karşı sensörlü çorap

ABD'de 16 yaşındaki Kenneth Shinozukas, alzheimer hastalığı yüzünden sık sık evden kaçan büyükbabası için sensörlü alarm çorapları üretti. Çoraplar 13 bakımevinde kullanılmaya başladı.

ABD’nin California eyaletinde, Shinozukas henüz dört yaşındayken büyükbabasında bir tür bunama hastalığı olan alzheimerın belirtileri görülmeye başlandı.

Hafızasını kaybeden, hatırlama zorluğu yaşayan büyükbaba, gecenin bir vakti evden kaçıp gidebiliyordu. Hem büyükbabaya hem de ona bakanlara yardım edebilmek için genç öğrenci, hasta gitmek üzere yere bastığında alarm veren sensörlü bir çorap geliştirmeye karar verdi.

‘Safewander’ diye anılan sistem çorabın topuğuna yerleştirilen baskıya duyarlı bir sensör, bluetooth-çipini çalıştıran küçük bir madeni para büyüklüğünde pilden oluşuyor. Büyükbaba ayağını yere bastığında sistem devreye girerek cep telefonuna sinyal yolluyor.

Büyükbabayı sokağa çıkmadan yakalayan alzheimer çorabı şimdi California’daki bakımevlerinde hastalar üzerinde deneniyor.