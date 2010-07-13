Alzheimera karşı doğal çözüm

T24 - Hawaii’de düzenlenen Uluslararası Alzheimer Konferansı’na katılan Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarının sunduğu araştırmaya göre günde bir fincan çay ya da kahve içmek hastalığa karşı koruyucu etki yapıyor.



Araştırmacılara göre her iki içecek de hafıza kaybını yüzde 40 azaltıyor. Bilim insanları düzenli olarak çay içmiş olan 65 yaşın üstündeki kişilerde hiç içmeyenlere göre yüzde 37 daha az bunama belirtisi görüldüğünü belirtirken, haftada en az beş kez kahve içen kişilerdeyse hiç içmeyenlere göre yüzde 20 daha az hafıza kaybı görüldüğünü açıkladı.



New York’ta yapılan bir araştırmaya göreyse ceviz yemek de hastalığa karşı koruyucu etki yapıyor. Çalışmada bol miktarda ceviz yiyen farelerde öğrenme ve hafıza kabiliyetlerinin büyük ölçüde geliştiği görüldü.



Konferansta Alzheimer hastalığının önceden tahmin edilmesi ya da saptanması ile ilgili gelişmeler de açıklandı. Buna göre hastalığı bulan daha iyi beyin tarayıcıları mevcut. Ayrıca kan ve kemik sıvısı testleri de kimin ne zaman bu hastalığı geçireceğini açıklamaya yardımcı olabiliyor. Ancak şu anda semptomları azaltacak ya da geçirecek bir tedavi yok. Konferansta Alzheimer’ın tedavisi için daha iyi ilaçlara ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı.





